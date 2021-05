Flamengo bate Volta Redonda com três gols de Pedro e encaminha vaga na final

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo confirmou o favoritismo e venceu o Volta Redonda por 3 a 0 neste sábado, no Raulino de Oliveira. Os gols da partida foram marcados por Pedro com passes de Michael - dois dos vários reservas que iniciaram a partida. No fim, o centroavante voltou a marcar e deu números finais ao duelo. O resultado é excelente para o Rubro-negro, que encaminhou sua classificação para a final do Campeonato Carioca É que por ter a melhor campanha da primeira fase, o Flamengo poderá perder até por três gols de diferença no próximo sábado, que ficará com a vaga. Assim, o Rubro-negro terá mais facilidade de administrar o elenco em meio a jogos decisivos do Carioca e Libertadores.

Flamengo inicia melhor e comanda ações

Mesmo com apenas três titulares, o Flamengo iniciou a partida tomando a iniciativa. O time ensaiou uma pressão nos primeiros minutos, mas não conseguiu abrir o placar. Pedro e Vitinho se mostraram boas opções ofensivas e deram trabalho à defesa do Volta Redonda.

Volta Redonda responde com contra-ataques

Os donos da casa mostram o porquê de ser um dos semifinalistas do Carioca. Com jogadores velozes o time abusou das transições ofensivas para rapidamente chegar ao gol do Flamengo. Alef Manga e Luciano Naninho mantiveram os bom desempenhos e eram um perigo constante.

Everton Ribeiro perde gol feito

O Flamengo tinha tudo para sair na frente do placar aos 24 minutos do primeiro tempo. Com toques rápidos de Pedro e Hugo Moura, Everton Ribeiro ficou sozinho dentro da área, mas carimbou a trave de Andrey. "Não posso perder um gol desses", disse o jogador na saída para o intervalo.

Clima esquenta

Após uma dividida de João Gomes e Emerson, o jogador do Flamengo deu um pisão no adversário que ficou no chão. O VAR, que faz sua estreia no Carioca, considerou o lance normal. O Rubro-negro não parou o jogo, e Everton Ribeiro foi cobrado por MV. Uma pequena confusão foi criada e rapidamente dissipada.

Diego Alves salva Flamengo

A dupla de destaque do Volta Redonda por muito pouco não abriu o placar do jogo. Luciano Naninho deu belo passe para Alef Manga, que ganhou na velocidade de Gustavo Henrique e finalizou com muita força. Diego Alves mostrou qualidade e fez grande defesa.

Fla abre placar com Pedro com passe de Michael

A volta do intervalo foi mágica para o Flamengo, que abriu o placar logo aos 4 minutos. Michael dominou pela ponta, driblou dois adversários e rolou para Pedro que teve tempo de dominar e, com categoria, finalizar para estufar a rede: 1 a 0.

Dupla volta a funcionar e amplia

Três minutos depois, o Flamengo voltou a marcar. E novamente com a dupla Michael-Pedro. O veloz atacante foi até a linha de fundo e cruzou na medida para o centroavante fazer o que sabe: gol. Vitória e vaga na final encaminhada.

Pedro faz trinca e define jogo

O dia era de Pedro. O centroavante jogou os 90 minutos e conseguiu a primeira trinca com a camisa do Flamengo. Após receber dois passes de Michael, ele teve assistência espetacular de Arrascaeta para finalizar de peito.

Flamengo: Diego Alves, Matheuzinho, Willian Arão (Bruno Viana), Gustavo Henrique e Renê; João Gomes (Diego), Hugo Moura, Everton Ribeiro (Bruno Henrique) e Vitinho (Rodrigo Muniz); Michael (Arrascaeta) e Pedro. Técnico: Rogério Ceni.

Volta Redonda: Andrey Ventura; Júlio Amorim (Marcos Bebê), Heitor, Gabriel Pereira e Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr (Wallisson). e Luciano Naninho (Hiroshi); MV (Caio Vitor), Alef Manga e João Carlos. Técnico: Neto Colucci

FICHA TÉCNICA

VOLTA REDONDA 0 X 3 FLAMENGO

Competição: Campeonato Carioca, semifinal

Data: 1º de maio de 2021, sábado

Horário: 21h05 (de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Olveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Auxiliares: Michael Correia e Wallace Muller Barros Santos

Gols: Pedro, aos 4min, aos 7min, e aos 45min do segundo tempo

Cartões amarelo: Heitor e Alef Manga (VRE) João Gomes (FLA)