Flamengo bate Palmeiras nos pênaltis e é campeão do Brasileiro Sub-20

Apesar de algumas boas chances, a reta final foi mais devagar, com os times já bem casados. O Flamengo conseguiu chegar ao ataque duas vezes, mas mandou para fora com tomadas de decisão ruins.

O Flamengo, porém, cresceu no jogo e começou a mandar vários chutes perigosos, mas a manhã era do goleiro Kaique. Jogador de seleção, ele brilhou em várias boas oportunidades.

O gramado estava bastante castigado na partida e chamou a atenção. Além disso, no primeiro tempo não houve parada técnica, mas no segundo sim.

Os goleiros foram o destaque da partida, salvado as duas equipes. Dyogo pelo lado do Flamengo, era reserva, mas o titular Kauã Santos foi vendido. Kaique, do Palmeiras, é da seleção da categoria.

O primeiro título do Flamengo foi em 2019 e agora a equipe se iguala ao próprio Palmeiras com dois títulos.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo é bicampeão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Nesta quinta-feira (7), o time rubro-negro bateu o Palmeiras no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). O tempo normal acabou empatado em 0 a 0 e a equipe venceu nos pênaltis.

