Diniz estreia na seleção após mudanças forçadas na convocação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fernando Diniz, 49, vai estrear nesta sexta-feira (8) como técnico da seleção brasileira. O primeiro desafio será contra a Bolívia, às 21h45, em Belém, onde o Brasil fará seu jogo na rodada de abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Sua jornada começa com a promessa de que será curta: um ano, enquanto a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) aguarda o italiano Carlo Ancelotti, com quem diz ter um acordo. Por isso, o mineiro não se desligou do Fluminense e está acumulando funções.

Quando foi anunciado, em julho, Diniz até poderia vislumbrar um período relativamente tranquilo à frente da seleção, com seis jogos pelas Eliminatórias até novembro e, possivelmente, dois amistosos em março de 2024. No último ciclo de Copa, sob o comando de Tite, o Brasil terminou o torneio classificatório invicto, com 14 vitórias e três empates.

A primeira convocação do interino, porém, foi agitada por diferentes investigações.

Ao fechar sua lista, o técnico precisou cortar na última hora o nome de Lucas Paquetá, do West Ham. O meia é alvo de inquérito da FA, a federação inglesa de futebol, por suposto envolvimento irregular em apostas, com um cartão amarelo que teria sido forçado.

"É um jogador de que eu gosto muito, mas é um momento de preservar", argumentou o técnico, que não revelou quem substituiu na lista o atleta preterido.

Na última segunda-feira (4), Diniz foi novamente forçado a mexer na convocação. Em decisão tomada pela cúpula da CBF em conjunto com a comissão técnica, o atacante Antony, 23, foi desconvocado.

O jogador do Manchester United é acusado de violência doméstica por sua ex-namorada, a DJ e influencer Gabriela Cavallin, também de 23 anos. O caso já era público no dia 18, quando o jogador foi convocado por Diniz, mas a entidade decidiu pelo corte somente após a publicação de reportagem do UOL com detalhes da acusação.

O portal apresentou áudios e fotos que fazem parte do inquérito. Uma das imagens mostra uma lesão que expôs os ossos dos dedos da mão de Gabriela, no que teria sido a última agressão do atleta.

De acordo com a DJ, a primeira agressão física ocorreu quando ela estava grávida, em férias no Brasil, em 1º de junho de 2022. E teria sido motivado por uma crise de ciúme. Gabriela perdeu o bebê após cerca de 16 semanas de gravidez, no dia 21 de julho.

Nas redes sociais, o jogador negou a acusação. "A cada momento, seja em depoimento ou em entrevista, ela apresenta uma versão diferente das acusações. Assim, venho veementemente negar as acusações feitas." Em nota, o Manchester United disse que leva a sério a denúncia, mas vai esperar a investigação.

Para o lugar dele, a CBF informou que Gabriel Jesus, do Arsenal, foi chamado. Segundo a entidade, ele já estava na lista com 36 nomes enviada previamente à Fifa (Federação Internacional de Futebol).

Jesus é um dos sete atacantes à disposição para o duelo com a Bolívia e também para o jogo da segunda rodada das Eliminatórias, contra o Peru, na terça-feira (12), em Lima. A TV Globo e o SporTV vão exibir os dois confrontos.

Além dele, foram chamados Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Raphinha (no lugar de Vinicius Junior, cortado por lesão) e Neymar, de volta à seleção pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Depois do fracasso do Brasil, eliminado nas quartas de final pela Croácia, o jogador chegou a colocar seu futuro na equipe canarinho em dúvida, mas aceitou o chamado de Diniz. "Conversei com ele recentemente, e ele se mostrou muito disposto, extremamente feliz pela oportunidade", disse o técnico.

Neymar não joga uma partida há mais de um mês. Esteve em campo pela última vez em 3 de agosto, quando fez seu último duelo com a camisa do Paris Saint-Germain, em amistoso de pré-temporada na Coreia do Sul.

Depois disso, ele acertou sua transferência para o Al Hilal, da Arábia Saudita, com um contrato pelo qual vai receber 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) em dois anos, mas ainda não estreou pelo time saudita.

Segundo o técnico do Al Hilal, o português Jorge Jesus, ele chegou ao clube lesionado. O ex-treinador do Flamengo criticou o fato de ele ter sido convocado mesmo assim. "Não vejo justificativa nenhuma de o Neymar ir ao Brasil."

Desde que chegou a Belém, o jogador tem participado normalmente das atividades comandadas por Diniz. O treinador ainda não informou a escalação para a estreia nas Eliminatórias, mas pode ir a campo inicialmente com: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Caio Henrique (Renan Lodi); Casemiro, Bruno Guimarães e Joelinton (Raphinha); Rodrygo, Richarlison e Neymar (Gabriel Jesus).

Estádio: Mangueirão, em Belém (PA)

Horário: Às 21h45 (de Brasília) desta sexta-feira (8)

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguai)

VAR: Carlos Benítez (Paraguai)

Transmissão: Globo e SporTV