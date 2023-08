Flamengo atinge seu maior índice de torcedores, aponta Datafolha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo é o clube de 21% dos brasileiros, aponta a mais recente pesquisa realizada pelo Datafolha. Ainda que a variação em relação à verificação anterior tenha sido dentro da margem de erro, trata-se do maior índice atingido na série histórica do instituto, iniciada em 1993.

Esse número foi obtido por meio de 7.597 entrevistas, com pessoas de 16 anos ou mais, realizadas entre os dias 31 de julho e 7 de agosto, em 169 municípios de todo o Brasil. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento apresentou resultado semelhante ao anterior, de agosto de 2019, com oscilações dentro da margem de erro para todos os clubes. O Flamengo tinha 20% na pesquisa feita há quatro anos.

Continua na segunda colocação o Corinthians, que foi de 14% a 15%. Somados, seus maiores rivais chegam a 14 pontos: 7% para o São Paulo, 7% para o Palmeiras. Também atingiram ao menos 1% Cruzeiro (4%), Vasco (4%), Grêmio (4%), Santos (3%), Atlético Mineiro (2%), Internacional (2%), Bahia (2%), Botafogo (2%), Fluminense (1%), seleção brasileira (1%), Sport (1%), Vitória (1%) e Fortaleza (1%).

O Flamengo tem vantagem nas regiões Norte (38% a 11% sobre o Corinthians, com margem de erro de quatro pontos percentuais), Nordeste (29% a 9%, com margem de erro de dois pontos percentuais) e Centro-Oeste (27% a 17%, com margem de erro de quatro pontos percentuais). O Corinthians aparece numericamente à frente no Sudeste (20% a 17%, com margem de erro de dois pontos percentuais).

A única região liderada por um clube não rubro-negro ou alvinegro é o Sul. O Grêmio (22%) tem boa vantagem, acima dos três pontos percentuais da margem de erro, sobre o Internacional (14%). Em seguida, novamente, aparecem Corinthians (11%) e Flamengo (10%).

No recorte etário, a agremiação da Gávea exibe sua maior vantagem sobre a do Parque São Jorge entre os jovens: 28% a 18% na população de 16 a 24 anos, com margem de erro de três pontos percentuais. Na faixa acima dos 60 anos, também com margem de erro de três pontos percentuais, a pesquisa aponta 16% a 10%.

O Flamengo também está à frente entre os que possuem renda familiar de até dois salários mínimos (26% a 15%, com margem de erro de dois pontos percentuais), e nas classes D/E (26% a 11%, com margem de erro de dois pontos percentuais).

A pesquisa ainda aponta outros aspectos que chamam a atenção. Um deles é que algumas torcidas têm índice numericamente maior no universo masculino do que no feminino. É o caso de Palmeiras (9% dos homens, 5% das mulheres), São Paulo (8% dos homens, 6% das mulheres) e Vasco (5% dos homens 3% das mulheres).

Observa-se também que é bem maior o número de mulheres sem clube do que o dos homens. Dizem não ter um time 25% das mulheres, número que fica em 12% nos homens. A margem de erro no recorte por gênero é dois pontos percentuais.

Também é superior o índice dos sem equipe entre os mais velhos. São 26% (margem de erro de três pontos percentuais) na faixa acima de 60 anos. O índice é significativamente menor no grupo dos 16 aos 24 anos (14%, com margem de erro de dois pontos percentuais).

Algumas agremiações apresentam um contingente maior de torcedores do que outros nessa faixa dos idosos. É o caso do Santos, que numericamente tem índice de 5% (margem de erro de três pontos percentuais) acima de 60 anos e 2% (margem de erro de dois pontos percentuais) no grupo de 16 a 24 anos.

De maneira geral, o levantamento exibe um cenário semelhante ao anterior, com o Flamengo consolidado na liderança, com oscilação positiva dentro da margem de erro. Do ponto de vista esportivo, realmente não parece ter havido motivo desde a pesquisa anterior para um recuo.

De agosto de 2019 para cá, o Flamengo conquistou duas edições da Copa Copa Libertadores, uma da Recopa Sul-Americana, duas do Campeonato Brasileiro, uma da Copa do Brasil, duas da Supercopa do Brasil e duas do Campeonato Carioca.

O momento atual é turbulento, com tensão no elenco e múltiplas agressões dentro do próprio time, mas há ao menos uma possibilidade real de nova conquista ainda em 2023. A formação rubro-negra está na final da Copa do Brasil, contra o São Paulo.