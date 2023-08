CBF reconhece Atlético Mineiro como campeão brasileiro de 1937

No dossiê apresentado pelo Atlético à CBF também foi utilizado como argumento o fato de a entidade ter reconhecido, em 2010, os títulos do Robertão e Taça Brasil de Bahia, Santos, Cruzeiro, Botafogo, Palmeiras e Fluminense como campeões brasileiros.

O documentado redigido pela CBF diz que o "Torneio dos Campeões disputado em 1937 foi sim extremamente relevante à época em meio aos debates e divisões geradas no futebol brasileiro em função da defesa da implementação do profissionalismo entre os clubes".

No encontro, o Atlético foi representado pelo vice-presidente José Murilo Procópio, por Ricardo Guimarães, presidente do Conselho Deliberativo, e por Rubens Menin, um dos acionistas da SA do clube.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) reconheceu nesta sexta-feira (25) o pedido do Atlético Mineiro para transformar a conquista do "Torneio Campeão dos Campeões" de 1937 como título nacional, análogo ao atual Campeonato Brasileiro.

