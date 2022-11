Flamengo arranca empate com gol do amazonense Werton

Manaus/AM - O amazonense Werton, de apenas 19 anos, garantiu o gol do empate do Flamengo por 2 a 2 contra o Juventude, na noite desta quarta-feira (09), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul.

O primeiro gol de Werton pelo profissional do Flamengo. VOA! pic.twitter.com/N3eefv7Svp — Fla Reporta (@flareporta) November 10, 2022

O "garoto do Ninho" balançou a rede com um gol aos 45 minutos do segundo tempo, sendo o primeiro do atleta como profissional.

Com o empate, o Juventude está não só rebaixado como também garantido na lanterna da competição.