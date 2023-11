Fisiculturista brasileira é tricampeã do Miss Olympia nos EUA

A fisiculturista brasileira Franciele Mattos, 37 anos, foi tricampeã do Campeonato Miss Olympia 2023, que ocorreu nesse sábado (4), em Orlando, nos Estados Unidos. O título alcançado é o terceiro consecutivo da paranaense, que é conhecida como “Ferrari Humana”.

No discurso da vitória, Franciele agradeceu e disse que o prêmio é uma realização pessoal: “Eu comecei o fisiculturismo por causa da Wellness. Ver a categoria ganhando o mundo é uma realização pessoal. Estou muito feliz. A categoria está crescendo no Brasil e no mundo’.

Além de Franciele, a brasileira Isa Pereira também subiu no pódio na vice-liderança e as colegas Rayane Fogal e Gisele Machado ficaram com o 4º e o 5º lugar, respectivamente.