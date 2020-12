Fiorentina anuncia que Flamengo exerceu direito de compra de Pedro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fiorentina anunciou nesta quarta (9) que o Flamengo exerceu o direito de compra em definitivo do atacante Pedro. O jogador está emprestado ao clube rubro-negro até o dia 31 de dezembro de 2020.

"ACF Fiorentina informa que o Clube de Regatas do Flamengo exerceu o direito de resgate pela compra definitiva do jogador de futebol Pedro Guilherme Abreu dos Santos", publicou a Fiorentina, em comunicado.

Nesta quarta, mais cedo, o blog do Mauro Cezar Pereira, no UOL, publicou que o Flamengo comunicou o time italiano que ficará com Pedro em definitivo. O Fla já oficializou a transação por meio de suas redes sociais.

O clube italiano já foi informado pelos rubro-negros que os 14 milhões de euros restantes para a aquisição dos direitos federativos serão quitados.

Ao todo, o Flamengo terá de desembolsar seis parcelas em aproximadamente três anos. O primeiro pagamento precisa ser realizado no trimestre inicial de 2021. O contrato de empréstimo feito no começo de 2020 já previa valores e forma de pagamento.