Filho de Michael Jordan oficializa namoro com ex-esposa de Scottie Pippen

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcus Jordan, filho de 32 anos do astro do basquete Michael Jordan, está namorando com Larsa Pippen, ex-esposa de Scottie Pippen.

O romance entre Marcus e Larsa, de 48 anos, vinha sendo especulado desde setembro de 2022, mas se tornou oficial apenas nesta terça-feira (24).

Michael Jordan e Scottie Pippen foram os principais nomes do lendário time do Chicago Bulls da década de 1990. Juntos eles conquistaram seis títulos da NBA.

A amizade dos dois atletas chegou ao fim com o lançamento do documentário 'The Last Dance', sobre a carreira de Jordan e a temporada final dele no Bulls.

Pippen fez críticas públicas à obra em seu livro de memórias, 'Unguarded'. Ele chamou o Jordan de "egoísta" e o acusou de tratar mal seus colegas de equipe.

Larsa foi casada com Pippen por 24 anos, período durante o qual teve quatro filhos com o ex-atleta. O divórcio dos dois foi finalizado em dezembro de 2021.

O registro que oficializou o namoro foi feito na conta de Larsa Pippen no Instagram.