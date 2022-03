Filho de Marcelo faz 2 gols pelo sub-12 do Real é é destaque na imprensa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Filho do lateral Marcelo, do Real Madrid, ganhou destaque na imprensa espanhola. Enzo Alves Vieira, que faz parte da equipe sub-12 do Real Madrid, fez dois gols na goleada de 6 a 0 sobre o Liverpool, nesta sexta-feira (25).

O jornal As escreveu que "Marcelo tem um craque em casa" e relatou que o pai acompanhou o desempenho do filho das arquibancadas de Maspalomas, nas Ilhas Canárias.

Já o Mundo Deportivo destacou que o filho do brasileiro, diferentemente do pai, é atacante, usa a camisa 9 e comemorou o primeiro gol imitando o salto característico do português Cristiano Ronaldo.

Filho mais velho de Marcelo e tratado como uma promessa, o garoto está na base do Real desde 2017, quando tinha sete anos.

Aos 33 anos, Marcelo é um dos grandes jogadores da história do Real Madrid, com 23 títulos, incluindo quatro Champions League e cinco La Ligas. Ao todo, são mais de 500 partidas pela equipe, com 38 gols.