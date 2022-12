Filha diz que Pelé passará Natal no hospital com companhia da família

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Kelly Nascimento, uma das filhas de Pelé, anunciou nesta quarta-feira (21) nas redes sociais que o Rei passará o Natal no Hospital Albert Einstein.

Aos 82 anos, Pelé está internado no local desde o dia 29 de novembro.

Após ter sido diagnosticado com um câncer de cólon em setembro de 2021 e realizado cirurgia para retirada do tumor, o maior jogador da história do futebol passa por exames periódicos de acompanhamento.

Em fevereiro deste ano, o Rei teve uma infecção urinária e ficou internado no Einstein por cerca de duas semanas até ser liberado. Não há previsão de alta para a internação atual.

"Família do Insta, o nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que essa nova família Einstein nos dá. Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil, como no mundo inteiro. O seu amor por ele, as suas histórias e as suas preces são um conforto enorme, porque sabemos que não estamos só", escreveu Kelly, na legenda de uma foto com a irmã Flavia.

"Vamos virar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira). Nós desejamos a todos que celebram um Natal cheio de família, cheio de criança, cheio daquelas briguinhas e com muito amor e saúde", completou.