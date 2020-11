Fifa marca Mundial de Clubes para fevereiro de 2021

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou nesta terça-feira (17) que a próxima edição do Mundial de Clubes será disputada em fevereiro de 2021, dos dias 1º ao 11, no Qatar.

A data original da última edição do torneio no atual formato era dezembro deste ano, mas não foi possível mantê-la em razão do atraso na conclusão de campeonatos causado pela pandemia da Covid-19.

A Libertadores, que define o representante sul-americano do Mundial, terá seu próxima campeão conhecido em 30 de janeiro de 2021. Seis times brasileiros estão classificados para as oitavas de final.

A data de estreia do time da América do Sul no Qatar será 7 de fevereiro.

O período do Mundial coincide com rodas decisivas do Campeonato Brasileiro, que tem seu fim previsto para 24 de fevereiro, e com as duas finais da Copa do Brasil, marcadas para 3 e 10 do mesmo mês.

Ainda não há definição sobre a estreia do novo modelo do Mundial, que terá 24 times e começaria a ser disputado na metade do próximo ano, na China. Esse espaço foi preenchido no calendário pelos torneios de seleções Eurocopa e Copa América, também adiados de 2020 para 2021 pela pandemia.