Fifa anuncia os finalistas do Prêmio Puskás

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fifa anunciou nesta terça-feira (4) os três finalistas do Prêmio Puskás, que elege o gol mais bonito do ano. O vencedor será conhecido no evento The Best, que acontece no próximo dia 17 e também premiará o melhor jogador da última temporada.

O tcheco Patrik Schick, o argentino Erik Lamela e o iraniano Mehdi Taremi concorrem à premiação do mais belo golaço de 2021.

Os lances foram escolhidos em uma votação da qual participaram os Legends da Fifa (grupo de ex-técnicos e ex-jogadores) e também fãs, que votaram no site do prêmio The Best para eleger os três melhores golaços em uma lista de 11 participantes.

Schick, jogador do Bayer Leverkusen, se credenciou ao prêmio com o gol que anotou do meio de campo na última Eurocopa, em junho do ano passado, contra a Escócia. A República Tcheca venceu os escoceses por 2 a 0.

O gol de Erik Lamela que concorre ao Puskás foi marcado no clássico contra o Arsenal, em março de 2021, pela Premier League. O argentino abriu o placar da derrota do Tottenham por 2 a 1 com um chute de chaleira. No mesmo jogo, porém, Lamela foi expulso.

Terceiro concorrente ao prêmio, o iraniano Mehdi Taremi, do Porto, registrou a sua pintura em partida contra o Chelsea, pelas quartas de final da última Champions League. Taremi acertou uma linda bicicleta no ângulo na vitória do Porto por 1 a 0, mas que ocasionou na eliminação dos portugueses -o Chelsea havia vencido a ida por 2 a 0.