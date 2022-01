Após liberar Djokovic sem vacina, Austrália veta tenista vacinada com Sputnik V

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro Grand Slam do ano já é alvo de polêmica antes mesmo de começar. Enquanto o sérvio Novak Djokovic foi liberado pelo governo australiano para disputar Australian Open mesmo sem estar vacinado contra a Covid-19, a tenista russa Natalia Vikhlyantseva está impedida de participar do torneio mesmo vacinada. Isso acontece porque a vacina que ela recebeu —Sputnik V— não é reconhecida pelas autoridades sanitárias do país aussie. Djokovic viajou nesta terça-feira (4) à cidade australiana de Melbourne e declarou nas redes sociais que o governo local lhe concedeu uma "permissão de exceção" para jogar o primeiro grande torneio de 2022 sem apresentar comprovante vacinal contra a Covid-19. A participação de Djokovic no Aberto da Austrália tem sido discutida há semanas. A organização do torneio exige que todos os participantes comprovem ter se vacinado contra o coronavírus, mas o sérvio afirma ter recebido uma exceção. "Passei dias fantásticos com minha família durante a pausa [da temporada] e agora estou indo para a Austrália com uma permissão de exceção", escreveu Djokovic nas redes sociais. O Australian Open justificou a "exceção médica" concedida ao jogador em comunicado oficial publicado também nesta terça. "Djokovic solicitou uma exceção médica que foi aprovada após um rigoroso processo que envolveu dois painéis separados de especialistas", diz a nota. A decisão de deixar o sérvio entrar no país foi tomada em conjunto com um órgão do Ministério da Saúde australiano. Por outro lado, a russa Natalia Vikhlyantseva avisou, em seu Twitter, que não poderá participar porque a Sputnik V não é uma das oito vacinas reconhecidas pelas autoridades sanitárias australianas: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac, AstraZeneca (Serum Institute of India), Sinopharm China e Bharat Biotech. "Infelizmente não participarei do Australian Open este ano. Estou muito feliz com o nível de tênis que mostrei nos últimos torneio e queria jogar na Austrália, mas a Sputnik ainda não é reconhecida. Boa sorte a todos os participantes e à equipe do Australian Open, que sempre faz eventos incríveis", disse a tenista de 24 anos. Autoridades australianas tinham reiterado nos últimos dias que Djokovic só entraria no país se comprovasse ter se vacinado. Foi justamente esta exigência que fez o sérvio desistir de jogar a Copa ATP, que está sendo disputada justamente na Austrália. Entretanto, ele ganhou a liberação mesmo sem a comprovação. O protocolo da Austrália prevê exceções para entrada de não vacinados no país em casos, por exemplo, de a pessoa ter alguma condição médica aguda que impeça a vacinação, ou que tenha tido alguma reação grave após a primeira dose, ou ter contraído o vírus recentemente e por isso não ter tido tempo hábil de completar o esquema vacinal, entre outros casos específicos. Nem Djokovic nem Australian Open, no entanto, entram em detalhes do motivo da exceção.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.