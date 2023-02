Fifa anuncia finalistas da seleção ideal sem Vini Jr e com 4 brasileiros

O goleiro, três zagueiros, três meio-campistas e três atacantes com mais votos em suas posições chegam ao Mundial 11. A 11ª vaga é atribuída ao jogador de campo com o segundo maior número de votos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira, a FIFPRO (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol) divulgou os 26 finalistas do prêmio da seleção ideal do mundo. Os 11 escolhidos serão revelados no The Best FIFA Football Awards 2022, que será realizado em Paris na segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023.

