Festa junina de Romário arrecada quase uma tonelada de alimentos

O evento contou com a presença de ex-BBBs, jogadores e políticos. Entre as personalidades presentes estava John Textor, empresário americano, dono de 90% da SAF do Botafogo.

O 'ingresso' dos convidados para entrar no local era 2kg de alimento não perecível para doação. A Obra Social Dona Meca tem como objetivo proporcionar um abrigo seguro e acolhedor a crianças e jovens com deficiência, entre 0 e 18 anos de idade.

