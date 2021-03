Ferroviária vence o Inter de Limeira em sua estreia no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No jogo de estreia do Campeonato Paulista, a Ferroviária sofreu, mas venceu o Inter de Limeira, neste domingo (28), pelo placar de 1 a 0. O gol da partida saiu de um pênalti batido por Bruno Mezenga, que mandou a bola no canto direito do goleiro Rafael Pin. O Inter também teve um penalidade ao seu favor, mas não marcou e perdeu a chance do empate. No próximo jogo, a Ferroviária retorna a campo contra o Santos, na Vila Belmiro. Já o Inter de Limeira, enfrenta o São Paulo, no Major Levy Sobrinho.