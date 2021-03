Bruno Schmidt tem alta após ficar 2 semanas internado com covid-19

O domingo foi de boa notícia para Bruno Schmidt, que recebeu alta de um hospital em Vila Velha (ES) e pôde voltar para casa após passar as últimas semanas internado por conta de complicações decorrentes do novo coronavírus (covid-19). O próprio atleta contou a novidade por meio da conta oficial da dupla Evandro e Bruno Schmidt no Instagram.

Pela imagem, é possível perceber que Bruno, campeão olímpico no vôlei de praia nos Jogos de 2016 (Rio de Janeiro), quando fazia dupla com Alison, foi recebido com festa pela família. Segundo o jogador, foram duas semanas internado.

A notícia do estado do atleta foi divulgada na última semana pela Confederação Brasileira de Vôlei, que revelou que a dupla não participaria da sétima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open, que foi disputado de quinta (25) até este domingo em Saquarema (RJ). Segundo a nota no site da CBV, Bruno estava internado para “tratamento de um quadro pulmonar por infecção de covid-19”.

Agora, Bruno Schmidt e Evandro darão prosseguimento à preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A dupla já está classificada.