Ferj pune três clubes e jogadores por suspeita de manipulação na Série C

A Ferj encaminhou documentos ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio (TJD-RJ) e à Justiça do Rio para que haja processos nas duas esferas.

A Ferj também suspendeu o registro de todos os atletas participantes das partidas com suspeitas de anormalidades na Série C. Eles ficam sem condição de jogo em competições estaduais até o fim de 2023.

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) puniu três clubes e suspendeu o registro de jogadores em um caso de suspeita de manipulação de resultados, motivado por um esquema de apostas. O caso envolve partidas da Série C do Carioca, a quinta divisão do estadual.

