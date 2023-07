Feminino: FAF divulga datas, horários e locais das finais no Amazonas

O primeiro duelo será na quarta-feira (19), às 15h30, no estádio Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva (distante 79 km de Manaus), com mando do JC. O segundo e decisivo confronto ocorre uma semana depois, na quarta-feira (26), às 15h30, no campo do 3B.

Manaus/AM - O Departamento de Competições da Federação Amazonense de Futebol (FAF) divulgou, na manhã desta segunda-feira (17), a tabela detalhada com datas, horários e locais das finais do Campeonato Amazonense Feminino. O 3B da Amazônia e JC disputam o título de campeão estadual de 2023.

