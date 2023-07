Com liderança em risco, Amazonas enfrenta hoje o Volta Redonda pela Série C

O trio de arbitragem será de Santa Catarina, chefiado por Luiz Augusto Silveira Tisne. Bruno Muller e Gizeli Cazaril estão escalados como árbitros assistentes. Da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), a quarta árbitra será Rejane Caetano da Silva (FIFA), enquanto Edilson Soares da Silva é o analista de campo.

Manaus/AM - O Amazonas FC entra em campo nesta segunda-feira (17) para enfrentar o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 15h (de Manaus) e vale a oportunidade da Onça-pintada finalizar a rodada na liderança, assumida pelo Operário-PR no último domingo (16).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.