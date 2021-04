Felipe Melo critica Sampaoli no Brasil e diz que ele tentou impor 'algo' que não existe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Felipe Melo, do Palmeiras, criticou a passagem de Jorge Sampaoli pelo futebol brasileiro. Na opinião do jogador, o treinador argentino tentou "impor uma situação que não existe" e não conseguiu ganhar nada, apesar de encantar muita gente.

Felipe Melo destacou os trabalhos de Jorge Jesus e Abel Ferreira no país, avaliando que eles "subiram o sarrafo" para os técnicos brasileiros - o que ele considera uma coisa positiva. Por outro lado, o meio-campista entende que muitos treinadores estrangeiros - como Sampaoli - recebem aplausos sem merecerem.

"Temos grande treinadores estrangeiros que 'subiram o sarrafo' aqui no Brasil: Jorge Jesus, o Abel Ferreira, dentre outros. Isso é bom para os brasileiros, mas não podemos nos esquecer do nosso produto. Muita gente vem de fora, ganha, a gente tem que bater palma e tirar o chapéu, mas outros tentam impor uma situação que não existe e as pessoas aplaudem - como o Sampaoli", disse o jogador em entrevista ao Bola da Vez, da ESPN Brasil, hoje.]

"Tenho muito respeito pelo Sampaoli, pelo que ele faz, mas não ganhou nada na Argentina. O cara que pega a Argentina do Messi e não consegue ganhar nada, alguma coisa tem. Então, ganhou com o Chile, parabéns, mas aqui no Brasil vejo muitos outros que são melhores que ele e que as pessoas não aplaudem", continuou.

No início da temporada 2020, Jorge Sampaoli era um dos favoritos a assumir o cargo de treinador do Palmeiras e chegou a negociar com o clube. Felipe Melo comentou a situação, dizendo que, apesar de se considerar mais conservador, seria interessante trabalhar com um técnico que propõe um estilo de jogo mais ofensivo.

"Seria interessante se ele viesse para o Palmeiras. Eu gostaria de trabalhar com um treinador que gosta de atacar, como é o Sampaoli, como é o Diniz. Nós ganhamos jogos deles, mas era difícil encaixar a marcação. Também perdemos jogos contra eles por isso", finalizou Felipe Melo.