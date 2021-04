Em noite de Tiago Reis, Vasco domina e vence o Bangu pelo Carioca

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de dois empates consecutivos, o Vasco voltou a vencer e desta vez no Campeonato Carioca, ao derrotar o Bangu, na noite deste sábado (3), em Volta Redonda, pelo placar de 4 a 2, com três gols de Tiago Reis.

Com o resultado, o time Cruz-maltino chega a 10 pontos e ocupa a sétima colocação, podendo ainda sonhar com uma das quatro vagas que garantem espaço nas semifinais do torneio.

A partida realizada em Volta Redonda começou com os ânimos quentes, com cartão amarelo para os dois lados com menos de quinze minutos de jogo. Além disso, aos nove, ocorreu um princípio de confusão após falta dura de Jean Carlos em Bruno Gomes. com empurrões e xingamentos de ambos os times.

Após algumas chances do Vasco, o Bangu abriu o placar aos 32 minutos com Luís Araújo. A defesa cruz-maltina errou na saída de bola e Geovani deu assistência precisa para o camisa 19 dos visitantes.

Porém a comemoração foi curta já que cinco minutos depois o árbitro Yuri da Cruz assinalou pênalti para os donos da casa, após Gil colocar a mão na bola dentro da área. Na cobrança, Tiago Reis chutou mal, Paulo Henrique defendeu e no rebote o atacante do Vasco empatou o confronto.

Na volta do intervalo, os donos da casa imprimiram forte ritmo e foram precisos para virar o placar com poucas dezenas de segundos, novamente com Tiago Reis, que aproveitou passe certeiro de Riquelme.

Confiante, o time cruz-maltino continuou no ataque e Tiago Reis chegou ao "hat-trick", ao marcar pela terceira vez, dessa vez após cruzamento de Cayo Tenório.

O Bangu chegou a diminuir aos 28 minutos, mas aos 29 Gabriel Pec marcou o quarto do Vasco e garantiu o triunfo.

Na próxima rodada do torneio, o Vasco tem o clássico diante do Flamengo, marcado para o estádio do Maracanã. Já o Bangu atuará novamente fora de casa, desta vez contra a Portuguesa.

VASCO

Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça e Riquelme (Zeca); Bruno Gomes (Andrey), Juninho (Matias Galarza), João Pedro (Carlinhos), Laranjeira (Gabriel Pec) e Figueiredo; Tiago Reis. Técnico: Marcelo Cabo.

BANGU

Paulo Henrique; Digão, Gabriel Cividini, Leo Griggio e Marcelo Mattos (Matheus Olavo); Gil, Geancarlo, Jean Carlos (Adenilson) e Geovani (Rafael Carioca); Daniel (Rochinha) e Luis Araújo (Alessandro Scheppa). Técnico: Marcelo Marelli.

FICHA TÉCNICA

VASCO 4 X 2 BANGU

Competição: oitava rodada do Campeonato Carioca

Data: 03/04/2021

Local: estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Horário: 21h05 (de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Silbert Faria Sesquim e Raphael Carlos de Almeira Tavares dos Reis

Cartões Amarelos: Ricardo Graça, Riquelme, Juninho, Laranjeira e Lucão (Vasco); Jean Carlos e Luís Araújo (Bangu) Gols: Luís Araújo, do Bangu, aos 32 minutos e Tiago Reis, do Vasco, aos 37 minutos do primeiro; Tiago Reis, do Vasco, a 1 minuto e aos 23 do primeiro tempo; Gabriel Cividini, do Bangu, aos 28 minutos do segundo tempo e Gabriel Pec, do Vasco, aos 29 do segundo tempo.