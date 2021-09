Felipão aposta em análise sobre tática do Fla para surpreender no domingo

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Luiz Felipe Scolari quer usar a partida em que foi derrotado por 2 a 0 para o Flamengo, na noite desta quarta-feira (15), pela Copa do Brasil, como trunfo para o Grêmio surpreender o Rubro-Negro no próximo duelo entre as duas equipes, no domingo (19), de volta ao Brasileirão.

Na visão do comandante gremista, apesar do revés no Maracanã, o desempenho do Tricolor Gaúcho foi satisfatório, sobretudo até os 30 minutos do segundo tempo, quando o placar ainda apontava o empate por 0 a 0. Para além disso, considera o treinador, conhecer a tática flamenguista pode ser decisivo para jogar ainda melhor e voltar com ao menos um ponto para Porto Alegre-RS.

"Para o jogo de domingo eu levo que estamos com uma equipe boa, e sabedores de como o Flamengo se posiciona em campo. Acredito que teremos um jogo ainda melhor do que tivemos hoje", apontou Felipão na coletiva após a eliminação.

O jogo de fato apresentou equilíbrio entre a etapa inicial e a primeira metade do segundo tempo, com campo aberto e ótimas oportunidades para ambos os lados.

Porém, se o Imortal desperdiçou as chances que teve e parou em boa atuação de Gabriel Batista, o centroavante Pedro foi eficiente e, mesmo entrando na parte final do jogo, marcou duas vezes para definir a vitória do time de Renato Gaúcho.

A atuação da equipe tricolor, na avaliação de Felipão, foi competitiva na maior parte do jogo. "Acredito que a equipe tenha jogado bem, com esses jogadores também jogando bem até os 30 minutos do segundo tempo, quando foram feitas modificações, e o Flamengo melhorou bastante e teve seu gol. E aí quando faz o gol, dá o campo ao adversário e tem um contra-ataque forte", analisou.

DIEGO SOUZA TIRA LIÇÕES

O experiente Diego Souza, que entrou no segundo tempo do jogo, também fez avaliações positivas sobre o desempenho gremista. "Sem dúvidas fizemos um jogo bom. O primeiro tempo foi excelente. Teve um detalhe, que infelizmente no primeiro tempo tivemos duas bolas duvidosas", disse o atacante.

Apesar da eliminação, segundo ele, a atuação no Maracanã foi importante para garantir um combustível ao elenco gaúcho, a fim de buscar um bom resultado pelo Brasileirão no domingo.

"Precisávamos desse jogo pra ganhar confiança. E domingo é nossa competição, vamos buscar fazer o nosso melhor e carregar um ponto daqui", concluiu.

Pontuar na próxima rodada - e nas seguintes - é de suma importância para o momento do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O clube ocupa a 18ª posição e soma 19 pontos, mas ainda tem dois jogos a menos que o restante da competição, que podem auxiliar a equipe a se afastar da zona de rebaixamento.

Para sair do Z4 já no domingo, no Maracanã, o Imortal precisa vencer o Flamengo e contar com tropeços de dois times entre Bahia, São Paulo e América-MG, rivais diretos na luta pela permanência na Série A.