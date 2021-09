Conmebol define datas de rodada tripla das Eliminatórias em outubro

O Brasil lidera as Eliminatórias, com 100% de aproveitamento. A equipe comandada por Tite venceu os oito jogos até aqui e soma 24 pontos — seis a mais que a Argentina, segunda colocada.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (16) as datas e horários dos jogos de outubro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Assim como em setembro, haverá rodada tripla no mês que vem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.