Federação americana de ginástica confirma Simone Biles em final da trave com Flávia Saraiva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A USA Gymnastics, federação norte-americana de ginástica, confirmou que Simone Biles disputará a final da trave de equilíbrio nesta terça-feira (3), às 5h50 (de Brasília). Ela havia desistido de disputar a final geral por equipes com os EUA após a primeira rotação por não se sentir bem mentalmente para a disputa, o que levantou o debate sobre saúde mental de atletas nos Jogos de Tóquio.

Nos dias seguintes, Biles resolveu não disputar as finais individual geral, das barras assimétricas, do salto e do solo. Ela anunciou as escolhas a cada dia, de acordo com sua decisão de levar um dia de cada vez. A trave é a sua última chance de conquistar uma medalha individual em Tóquio-2020 -ela foi prata com a equipe dos Estados Unidos.

Na trave, Simone vai enfrentar a brasileira Flávia Saraiva, que ficou com a última vaga entre as classificadas e sofreu uma lesão logo depois. Biles, após uma performance atípica, garantiu a vaga no sétimo lugar. Além dela, Sunisa Lee vai representar a bandeira norte-americana na decisão.

Biles é considerada a maior ginasta da atualidade. Ela conquistou quatro ouros e um bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016. A expectativa para Tóquio era de que ela superasse o resultado e conquistasse seis medalhas.