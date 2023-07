Fast se consagra campeão do Barezão Sub-20 em Manaus

Manaus/AM - O Fast Clube conquistou o tricampeonato do Campeonato Amazonense de Futebol Sub-20, no estádio Ismael Benigno, a Colina, ao empatar em 1 a 1 com o Librade, na sexta-feira (28). O Tricolor de Aço garantiu o troféu da temporada, pela vantagem do jogo da ida, quando venceu por 2 a 1. No agregado 3 a 2 para o campeão.

Com o título, o Rolo Compressor garantiu o terceiro ano seguido no topo mais alto do pódio da categoria. Venceu em 2021, 2022 e 2023.

A partida começou equilibrada, com as duas equipes alternando momentos perigosos. Aos 14, Dudu foi derrubado dentro da área e o pênalti foi assinalado. Diogo bateu e converteu a penalidade. O Librade, precisando reverter dois gols de desvantagem, foi para cima, e o Tricolor de Aço buscava aumentar o marcador. Aos 32, Jacaré foi derrubado na área e o árbitro marcou mais um pênalti na partida.

O artilheiro da competição, China, foi para a cobrança e empatou a partida. Pouco tempo depois, Jacaré sofreu nova falta, que desta vez resultou na expulsão de João Lucas. Na volta do intervalo, o Librade, que precisava de mais um gol para empatar o agregado, se lançou ao ataque. Com o passar do tempo e sem o gol sair, o Fast foi se soltando e chegando com mais perigo nos contra-ataques e bolas paradas. O goleiro Cleyton, do Papagaio, fez defesas importantes.

Na reta final, a pressão do Librade resultou em uma bola na trave e um gol perdido na pequena área. Apesar das chances, o placar não foi alterado e o Fast se consagrou o campeão.