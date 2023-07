Ex-Flamengo, Marinho pede prisão do preparador que agrediu atacante Pedro

Pedro registou boletim de ocorrência na Delegagia de Belo Horizonte e o elenco do Fla aguarda a demissão do preparador.

"Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da comissão técnica do Sampaoli", afirmou o atacante em publicação nas redes sociais. "A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas."

Pedro se queixou da "covardia" sofrida após levar um soco no vestiário da vitória por 2x1 sobre o Atlético-MG, no Independência.

O atacante Marinho, ex-Flamengo, comentou na publicação do ex-companheiro Pedro, após o episódio da agressão sofrida pelo atleta neste sábado (29), e pediu a prisão do preparador técnico de Jorge Sampaoli, Pablo Fernández.

