Falcão recomendou Paulo Turra ao Santos após aprovação de Felipão

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chegada do técnico Paulo Turra ao Santos tem a ver com a recomendação de Felipão, agora treinador do Atlético-MG.

O coordenador esportivo do Santos, Falcão, recomendou Paulo Turra após conversa com Felipão.

A reportagem ouviu que Felipão só falou coisas boas de Turra, seu ex-auxiliar: "bom taticamente, comprometido e de boa postura com medalhões" foram algumas das referências.

Falcão, então, se convenceu a trazer Paulo Turra e o indicou ao Comitê de Gestão do Santos. O órgão formado por cinco membros entrevistou Turra e a aprovação foi rápida e unânime. Pesou a favor de Turra ele estar livre e disponível para contrato curto.

Paulo Turra, de 49 anos, chega ao Santos com contrato até de um ano, quando se encerra a gestão Andres Rueda. Rueda ouviu "não" de Fabio Carille antes de fechar com Turra.

Ex-auxiliar de Felipão, Turra foi efetivado como técnico do Athletico-PR no fim do ano passado. Ele foi campeão paranaense e teve 73,1% de aproveitamento. O profissional optou por não ir para o Galo com Luiz Felipe Scolari e estava disponível no mercado.

A estreia de Turra no Santos pode ser contra o Flamengo no domingo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. O clube alvinegro tenta regularizar seu treinador a tempo.