Corinthians anuncia venda de Mantuan para o Zenit por R$ 10,4 milhões

O jogador de 21 anos estava emprestado para o Zenit, com validade até o final deste mês. Na última temporada, ele fez 28 partidas e seis gols, além de ser campeão do campeonato russo.

O clube negociou os 40% dos direitos econômicos que detinha do atleta pelo. Na negociação de Yuri Alberto, em janeiro, o clube já tinha cedido outra parte do percentual do jogador.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.