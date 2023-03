FAF define detalhes das semifinais do Barezão entre Manauara e Princesa; veja datas

Manaus/AM - A Diretoria de Competição da Federação Amazonense de Futebol (FAF) confirmou as datas dos confrontos das semifinais do Campeonato Amazonense 2023 entre Manauara EC e Princesa do Solimões. O jogo de ida acontece no domingo (2), às 15h30, no estádio do Gilbertão, em Manacapuru. Já a volta está marcada para o sábado (8), no mesmo horário, no estádio Carlos Zamith.

Lembrando que foi decidido, após reunião entre a Federação e os clubes, a utilização do Árbitro Assistente de Vídeo em apenas uma das partidas de cada semifinal. Os presidentes de Robô e Tubarão não entraram em acordo e a escolha foi feita através de sorteio, em que definiu-se que será na ida, em Manacapuru.

Confira como ficaram os confrontos das semifinais do Barezão 2023:

Ida

•Nacional x Amazonas: sábado (25), às 15h30, na Arena da Amazônia

•Princesa x Manauara (com VAR): domingo (02), às 15h30, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru

Volta

•Amazonas x Nacional (com VAR): sábado (01), às 15h30, no estádio Carlos Zamith

•Manauara x Princesa: sábado (08), às 15h30, no estádio Carlos Zamith