Experiência de Abel em lançar jovens pesou em decisão do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico português Abel Ferreira foi anunciado pelo Palmeiras na noite de sexta-feira (30), depois de 16 dias sem treinador. Numa nova aposta após a passagem de sete treinadores na era Maurício Galiotte, o clube acertou com um novo comandante cujas ideias são similares às do clube em relação ao uso de jogadores da base.

Assim como tem feito na atual temporada, Abel Ferreira tem histórico de trabalho intenso com atletas da base, no Braga, em Portugal, e no PAOK, na Grécia. No Palmeiras, o português encontrará um ambiente propício para seguir essa linha.

O clube alviverde atingiu um recorde ligado ao uso dos jogadores oriundos das categorias inferiores. Somado o número de jogos disputados pelos atletas formados na base e com estreia na atual temporada, o Palmeiras atingiu a melhor marca do século.

A lista que traz nomes como Patrick de Paula, Gabriel Menino, Wesley, Gabriel Silva, Danilo e Renan, além de Alan (emprestado ao Guarani) e Angulo (emprestado ao Cruzeiro), soma 104 jogos disputados em 2020, um a mais que o registrado em 2010. Gabriel Veron, por exemplo, não entra na contagem porque estreou em 2019.

Nessa linha, Abel Ferreira é um treinador que, segundo suas próprias palavras, gosta de ensinar e de fazer perguntas aos atletas sobre a construção do jogo. "Cuide do processo, e o resultado virá", disse Abel, ao The Coaches' Voice.

O espaço para os jogadores da base começou a ser mais abrangente após a chegada de Vanderlei Luxemburgo no começo da temporada. O experiente treinador, porém, não conseguiu dar sequência ao trabalho diante da série de quatro derrotas seguidas no início do mês.

Na ocasião, a questão sobre modernidade foi levantada. Questionado sobre o assunto, o presidente Maurício Galiotte desconversou e afirmou que a busca por um novo treinador passava pelo objetivo de "futebol moderno, de transição rápida, um modelo de jogo que o palmeirense tenha orgulho."

Estudioso do futebol e suas evoluções, Abel Ferreira, 41 anos, não gosta de se definir por apenas um estilo de jogo. Ele acredita que é preciso ser versátil para entender quando é preciso tomar conta da posse de bola e dominar, ou quando é preciso ter uma estratégia diferente.

"Se você enfrenta alguém do mesmo nível que você, tudo bem, vou atacar. Mas se você ataca uma montanha, precisa ser diferente. Em alguns jogos você será protagonista, vai dominar a bola. Mas em outros precisa admitir que seu adversário é mais forte. E, neste caso, você precisa ser balanceado", disse.

O técnico português aceitou a oferta do clube alviverde, que vai pagar cerca de 600 mil euros (R$ 4 milhões) ao PAOK para liberá-lo de seu contrato — o salário será de 120 mil euros (R$ 800 mil) mensais.