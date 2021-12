Ex-técnico do Barcelona é oferecido para dirigir o Flamengo em 2022

LISBOA, PORTUGAL, E RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - Em busca de um novo treinador, nomes chovem na mesa da cúpula de futebol do Flamengo. Dentre as muitas ofertas que chegam pelas mãos de empresários está Ernesto Valverde, ex-técnico do Barcelona.

Com viagem marcada para a Europa, o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel ainda não têm nenhuma agenda marcada com o espanhol, porém a porta está aberta para um deslocamento de Portugal para outro país.

Nesta quinta (16), durante a posse de Rodolfo Landim, Braz deixou claro que o alvo não necessariamente será português, mas despistou sobre o escolhido:

"A gente viaja para Portugal. Isso não quer dizer que o técnico tenha de ser português. Lá, a gente terá algumas reuniões que estão pré-agendadas".

"Não necessariamente o novo treinador vai falar português, ele vai falar uma língua que todos jogadores vão entender. Temos portugueses, sul-americanos, europeus", completou Landim.

Fato é que Jorge Jesus, sonho número 1 da torcida, está entre aqueles que vão se encontrar com a cúpula. A negociação para a volta é tratada como dificílima, mas o tema já foi tratado com mais ceticismo na Gávea.

Em rota de colisão no Benfica, o Mister sabe que tem as portas abertas no Fla e os rubro-negros vão investir no coração do português, que venceu quase tudo que disputou no Brasil.

Paulo Sousa, Paulo Fonseca, Carlos Carvalhal e Rui Vitória são candidatos reais ao cargo e serão ouvidos neste giro pelo continente europeu. Vitor Pereira, que teve seu nome vinculado ao Rubro-negro, é carta totalmente fora do baralho.

Com a ida para Portugal, o Fla pretende liquidar essa situação e virar a página. Os dirigentes estão seguros de que uma nova comissão técnica estará na reapresentação do elenco, em 10 de janeiro.