Cavani frustra Corinthians e decide ir para o Barcelona, diz site

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um dos nomes mais falados para a janela de janeiro, Cavani decidiu que irá para o Barcelona em 2022. De acordo com o TyC Sports, o uruguaio descartou a oferta formal do Boca Juniors, da Argentina, e prefere defender o clube espanhol.

Aos 34 anos, Cavani deve deixar o Manchester United, com quem tem contrato até junho de 2022, por ter perdido espaço na equipe. O objetivo do centroavante é voltar a atuar como titular, além de ter preferência por continuar na Europa. Ainda segundo o site, o jogador quer assinar o pré-contrato com o Barça já em 1º de janeiro.

Apesar de não confirmar a saída, Cavani falou ao site oficial do United nesta quinta(16), em tom de despedida: "Agradeço todo o carinho que os torcedores do clube me demonstram. Espero que dezembro seja realmente positivo para todos nós e então possamos ver o que acontece mais tarde".

Além de Boca e Barcelona, o centroavante também é de interesse do Corinthians. Roberto de Andrade, diretor de futebol do clube brasileiro, declarou que, apesar de não terem feito contato com seu staff e do alto valor pela transação, o interesse no jogador é verdadeiro e "não se pode subestimar o Corinthians".