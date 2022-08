Ex-River Plate é preso por tentar roubar casa armado na Argentina

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Ex-jogador do River Plate, Ezequiel Cirigliano foi preso nesta segunda-feira (15) por tentar roubar, armado, uma casa no bairro de Caseres, em Tres de Febrero, na Argentina. O atleta realizou disparos e foi detido após vizinhos chamarem a polícia.

Cirigliano responderá por porte ilegal de armas e invasão a domicílio. De acordo com o jornal Clarín, o jogador não foi encontrado no local do crime. Os políciais ouviram um disparo e localizaram o ex-River após rápida busca.

Ainda de acordo com o veículo, pelo menos dois vizinho ligaram para a polícia ao verem um homem realizando disparos e entrando nas casas.

Esta não é a primeira vez que Cirigliano tem questões com as autoridades. Em 2015, ele foi detido por dirigir bêbado um veículo sem registro. Na ocasião, ele resistiu à prisão e acabou afastado do elenco millionário.

Hoje com 30 anos, Cirigliano surgiu como promessa do River e estreou pelo time profissional em 2010, quando completou 18 anos. Ele ainda soma passagens por Verona (ITA), Dallas (EUA), Tigre (ARG), Atlético Tucumán (ARG), Zacatepec (México), San Luis de Quillota (Chile) e Godoy Cruz (ARG).

Ele também defendeu as seleções de base da Argentina, disputando o Sul-Americano e o Mundial sub-17.