Ex-jogador do Vasco, Rafael Coutinho morre aos 36 anos vítima de infarto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador do Vasco Rafael Coutinho morreu no domingo (4), aos 36 anos, após sofrer um infarto em Armação dos Búzios, cidade na região dos Lagos, no Estado do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo clube em nota oficial. Formado pelas categorias de base do Vasco, o meio-campista defendeu o clube de 2003 e 2007, tendo papel de destaque principalmente no Campeonato Carioca de 2004, quando foi titular. Ele marcou um dos gols do time na final do torneio, que foi vencido pelo Flamengo.

"O Club de Regatas Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento do ex-jogador Rafael Coutinho, cria das categorias de base do clube, que defendeu a equipe profissional entre 2003 e 2007. Ele faleceu neste domingo (4/10), em Búzios, na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro, vítima de um infarto fulminante", diz a nota do Vasco.

Rafael Coutinho teve uma rápida passagem pelo Botafogo em 2007. O meio-campista ainda jogou por diversos clubes do Brasil, como Criciúma, Fortaleza, Guarani e ASA, seu último clube, em 2018.