Ex-jogador da NFL, Shane Olivea morre aos 40 anos

Apesar disso, Olivea encontrou a sobriedade. Em 2015, ele se matriculou novamente na universidade de Ohio para terminar sua graduação. No ano seguinte, depois de oito anos sóbrio, se formou em indústria do esporte.

"No meu auge no Vicodin, eu tomava 125 por dia. Chegou ao ponto de eu pegar uma pilha de 15 Vicodin e ter que tomá-los com leite achocolatado. Se eu tentasse com água ou Gatorade, vomitava. Não houve um dia na NFL que eu não estivesse chapado depois do meu ano de estreia", revelou o jogador na época.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.