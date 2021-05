Ex-goleiro alemão Jens Lehmann é demitido do Hertha por mensagem racista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-goleiro da seleção alemã e titular na Copa do Mundo de 2006, Jens Lehmann foi demitido de seu cargo na diretoria do Hertha Berlim (ALE) em razão de uma mensagem racista sobre Dennis Aogo, ex-atleta do Hamburgo (ALE) e hoje comentarista da Sky Sports.

Na mensagem, enviada por Lehmann via WhatsApp a outras pessoas e que chegou ao conhecimento de Aogo, o ex-goleiro pergunta se o comentarista "está aí [na Sky Sports] para cumprir a cota de negros?".

Dennis Aogo publicou um print dessa mensagem em seu Instagram. "Sério, Lehmann? Essa mensagem provavelmente não era para mim", escreveu Aogo em seu Instagram, que conta com 81 mil seguidores.

Lehmann afirma que pediu desculpas pessoalmente a Aogo e que era "responsável pelo fato de que essa mensagem de WhatsApp tenha saído do meu telefone, era uma mensagem privada".

"Em uma mensagem privada enviada do meu telefone a Dennis Aogo, foi criada uma impressão pela qual eu me desculpei em conversa com Dennis", publicou Jens Lehman em seu Twitter.

"Como ex-jogador da seleção [alemã], ele tem muito conhecimento, tem grande presença e traz muita qualidade à Sky", completou o ex-goleiro.

Titular da Alemanha no Mundial de 2006 e com grande passagem pelo Arsenal (ING), Jens Lehmann tinha um cargo no Conselho de Vigilância do Hertha Berlim e era assessor do principal acionista do clube, Lars Windhors, dono da Tennor Holding, empresa que presta consultoria ao Hertha.

"Anulamos o contrato de assessoria com Jens Lehmann, o que coloca um fim em sua atividade no Conselho de Vigilância do Hertha Berlim", anunciou um porta-voz da Tennor Holding nesta quarta-feira (5).