David Luiz planeja saída do Arsenal em junho e procura clubes, diz TV

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O zagueiro David Luiz, que tem contrato com o Arsenal até o fim de junho deste ano, não planeja renovar o seu vínculo com o clube inglês. As informações são da CBS Sports.

De acordo com a emissora, os representantes do brasileiro de 34 anos já iniciaram uma busca por novas equipes para o jogador, que não pensa em aposentadoria.

A provável mudança, no entanto, não se dá por descontentamento do técnico Mikel Arteta. O comandante do Arsenal admira o futebol de David, mas as frequentes lesões impediram o atleta de jogar mais tempo na atual temporada - ele é dúvida, inclusive, para a volta da semifinal da Liga Europa, que será disputada amanhã diante do Villareal.

Até o momento, três times são considerados "candidatos" para o zagueiro: Benfica, Lazio e uma equipe da MLS (liga norte-americana) que não foi revelada pela CBS. As conversas, no entanto, são preliminares.

O alto salário pedido por David pode, ainda segundo a CBS, ser um empecilho nas futuras negociações.