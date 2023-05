Ex-Fortaleza e Palmeiras, zagueiro Jackson reforça o Amazonas na sequência

Manaus/AM - Tem defensor experiente chegando na Toca da Onça-pintada para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira (3), o zagueiro Jackson apareceu registrado no BID da CBF como atleta do Amazonas FC. O novo reforço aurinegro está liberado para atuar na equipe de Rafael Lacerda.

Jackson tem 33 anos e estava livre no mercado desde que deixou o Sabah FA, da Malásia, clube que defendeu em 2022. Antes da experiência no exterior, o zagueiro acumulou passagens por clubes tradicionais do futebol brasileiro, como Bahia, Internacional, Goiás e Fortaleza, somando partidas nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro por anos. O currículo do novo reforço aurinegro tem conquistas de Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Estaduais.

O zagueiro estava na capital amazonense há algumas semanas em integração com o elenco, enquanto aguardava a regularização. Liberado para atuar, ele pode estrear neste sábado (6), contra o América-RN, às 15h (de Manaus), no estádio Carlos Zamith, pela segunda rodada da Série C.

A delegação aurinegra desembarca em Manaus nesta sexta-feira (5) após a estreia com derrota para o Brusque por 1 a 0, fora de casa.