Ex-Fla, Maurinho Fonseca é o novo técnico do RPE Parintins para o Barezão 2024

Manaus/AM - Nos preparativos para disputar a primeira divisão do Campeonato Amazonense pelo segundo ano consecutivo, o RPE Parintins anunciou na tarde deste sábado (4), a contratação do técnico Maurinho Fonseca para o Barezão 2024. O comandante de 48 anos é a primeira novidade da equipe do interior para a nova temporada.

Maurinho Fonseca foi jogador de futebol com passagens por clubes como Bragantino, Portuguesa, Marília, Coritiba, Paysandu, Náutico, futebol português, e a mais expressiva delas pelo Flamengo, de 1997 a 2002. O versátil meia/lateral-direito fez mais de 200 jogos e 10 gols com a camisa rubro-negra, além da conquista de sete títulos, como a Copa Mercosul e um tricampeonato carioca no período.

Se o currículo como jogador é extenso, Maurinho teve experiências como auxiliar técnico de Athirson e Petkovic por São Cristóvão, Vitória, Sampaio Corrêa e Bragantino, e está no início da trajetória como treinador. Será a primeira vez dele no futebol amazonense.

O principal título da carreira do ex-Fla a frente de um clube foi no título da Série C do Carioca pelo Mageense, em 2018. Maurinho também dirigiu outras equipes de divisões inferiores do Rio de Janeiro, como Barra Mansa, Serrano, Pérolas Negras. O último trabalho do comandante foi no 7 de Abril, em 2022.

Elenco em formação

A direção de futebol do Parintins ficará novamente a cargo de Luis Cláudio da Silva, filho do presidente Lula. Na última semana, o dirigente usou as redes sociais para pedir a empresários que mandem materiais de atletas para que seja feita uma análise e possível contratação, visando a montagem do elenco.

Na edição deste ano do Campeonato Amazonense, o novato Parintins assegurou a permanência na elite e foi até às quartas de final sob comando do técnico Marcus Alexandre.

O Parintins está no grupo B do Amazonense de 2024, ao lado de Manauara, Princesa do Solimões, Rio Negro e São Raimundo. O Tourão estreia contra o Alvorada, time do grupo A, ainda em data e local a serem definidos pela Federação Amazonense de Futebol (FAF. O Estadual tem previsão de início no fim de janeiro.