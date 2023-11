Amazonense supera lesão nos Jogos Escolares Brasileiros e conquista ouro no taekwondo

Manaus/AM - Uma história de garra e superação roubou a cena nos Jogos Escolares Brasileiros, em Brasília. O atleta amazonense Gustavo Barreto, na categoria +61kg, conquistou a medalha de ouro no taekwondo após se recuperar uma lesão sofrida na semifinal.

Gustavo mostrou grande determinação ao retornar à competição após apenas 15 minutos de recuperação de um ferimento no rosto. Ele não apenas competiu na final, mas também garantiu a vitória, conquistando o lugar mais alto do pódio. O saldo amazonense na modalidade foi de duas medalhas de ouro, uma de prata e outras duas de bronze.

Lucas Thomaz, estudante da escola Escola Municipal Rodolpho Valle, compartilhou a emoção de representar o estado do Amazonas e conquistar a medalha de ouro. Ele também destacou a importância de atender às expectativas dos amazonenses.

"A sensação de estar aqui é muito boa, sensação de prazer, poder levar essa medalha de ouro para o meu estado, para a minha família. Acredito que consegui atender as expectativas, apesar de ter perdido a segunda luta, mas dei meu máximo, estudei meus adversários e consegui impor meu jogo mais do que eu mesmo esperava", disse o atleta.

Os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) foram revitalizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) com o objetivo de promover o talento esportivo entre jovens. A delegação do Amazonas, apoiada pela Fundação Amazonas de Desporto (FADE) e pelo Ministério do Esporte, tem se destacado no torneio, demonstrando o compromisso do governo em fortalecer o esporte jovem e fomentar parcerias entre entidades esportivas.

