Ex-Figueirense, Luis Fernando projeta 'guerra' pela permanência na Série C

Luis Fernando defendeu o Figueirense na Série C da temporada passada e conhece bem o ambiente que Manaus encontrará no Orlando Scarpelli.

“Não temos que colocar pretextos ou arrumar desculpas, temos que chegar lá e vencer pra poder conseguir escapar e como eu falo, se tiver que chorar, que chore a mãe deles e não a minha. Já passei por lá, mas agora defendo as cores do Manaus e pode ter certeza que vamos dar a vida”, afirmou.

Manaus/AM - Ex-jogador do Figueirense, o zagueiro Luis Fernando projetou o duelo decisivo deste sábado (26), entre Manaus e a equipe catarinense, que vale a permanência na Série C do Campeonato Brasileiro.

