Ex de Daniel Alves, Joana Sanz diz falar com o jogador todos os dias

O UOL apurou que o documento apresentado pela defesa tinha anexado arquivos com capturas de tela do vídeo da discoteca Sutton.

Leticia Requejo, jornalista que conversou com Joana, informou que a modelo espanhola irá se mudar por conta do trabalho.

"Falo com o Dani [Alves] ao telefone todos os dias, ele está assimilando tudo o que está acontecendo", disse Joana em entrevista no El Programa de Ana Rosa.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Joana Sanz afirmou que ainda conversa todos os dias com Daniel Alves, mesmo após anunciar que quer se divorciar do jogador.

