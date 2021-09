Ex-campeão do UFC, Jon Jones é preso suspeito de violência doméstica

O ex-campão do UFC, Jon Jones foi preso por violência doméstica reapareceu na noite de quinta-feira nos Estados Unidos.

De acordo com o G1, o lutador americano também foi preso em Las Vegas por "tampering" com um veículo, o que pode envolver desde roubos pequenos de itens em veículos abertos ou destrancados até adulteração de veículos com intuito de machucar outras pessoas.

Somadas as duas acusações, Jones recebeu uma fiança estimada em US$ 8 mil (cerca de R$ 42,7 mil na cotação desta sexta-feira), com uma audiência marcada para este sábado.