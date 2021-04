Ex-atacante do Manaus FC, Rossini, é acusado de estupro

Manaus/AM - Um boletim de ocorrência foi registrado, na última terça-feira (06), contra o ídolo e ex-atacante do Manaus FC, Rossini. Ele é suspeito de estuprar uma jovem, que trabalhava com ele no clube.

Segundo o B.O, o crime ocorreu no dia 10 de junho de 2019. A vítima relatou à polícia que o atleta foi até a copa, onde ela preparava o café da manhã dos jogadores, ofereceu comprar uma lingerie e perguntou o tamanho que ela vestia e a cor que gostaria de usar para sair com ele. Além disso, Rossini teria mostrado suas partes íntimas e beijado a vítima sem consentimento.

No boletim de ocorrência consta que o jogador a assediava verbalmente com frequência e teria pressionado a mulher contra a parede para tentar agarrá-la. Ela teria o empurrado e pedido ajuda.

O Manaus FC publicou uma nota e afirma que ficou "estarrecido" com a denúncia e que "não teve conhecimento sobre o episódio".

Confira na íntegra;

"O Manaus FC vem a público estarrecido com a denúncia de abuso sexual, envolvendo o ex-jogador do clube, Rossini, fato que teria ocorrido em 2019. O clube, em momento algum, teve conhecimento sobre o episódio, sendo surpreendido com o caso divulgado em portais de noticias locais.

O Manaus FC e toda a sua diretoria estão à disposição das autoridades competentes para os devidos esclarecimentos, contribuindo no que for possível, além de já estar prestando o devido apoio e ajuda necessários à vítima - tanto psicológica quanto jurídica. Por fim, o clube defende e enfatiza que mulher nenhuma merece passar por qualquer tipo de violência, e repudia tal ação."