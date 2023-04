Ex-atacante brilha na base do Corinthians como zagueiro

O gerente Alessandro Nunes está atento na evolução de Rafa e já pediu à gestão de base para cuidar com carinho do agora zagueiro.

Rafael Venâncio chegou ao Corinthians no sub-12 e oscilou no sub-15, quando teve lesões e perdeu espaço. Em novembro de 2022, a base do clube entendeu que o jogador de ataque poderia ser um bom zagueiro.

O zagueiro ganha comparações com Robert Renan, ex-Corinthians, atualmente no Zenit (Rússia) e recém-convocado para a seleção brasileira principal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.