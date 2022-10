Ex-assistente de Rogério Ceni pode virar técnico de time da Premier League

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rogério Ceni costuma ter profissionais estrangeiros em suas comissões técnicas. Hoje, no São Paulo, o francês Charles Hembert é auxiliar. Na primeira passagem do ex-goleiro como treinador do time tricolor paulista, em 2017, o britânico Michael Beale fez parte da equipe. O ex-assistente de Ceni atualmente é destaque no futebol inglês e pode comandar um time da Premier League.

Beale é o nome mais cotado para treinar o Wolverhampton. Os Lobos estão sem técnico desde 2 de outubro, quando demitiram o português Bruno Lage. O time está na 17ª posição do Campeonato Inglês, com 9 pontos em 11 jogos. O retorno de Nuno Espírito Santo foi descartado e Julen Lopetegui recusou convite.

Michael Beale atualmente treina o Queens Park Rangers, da 2ª divisão inglesa. Esse é o primeiro trabalho do ex-assistente de Ceni como técnico principal. O QPR teve bom início na Championship e é 6º colocado, a apenas 3 pontos do líder Blackburn.

De acordo com informação divulgada primeiro pelo The Athletic e confirmada por outros veículos ingleses, o Wolverhampton irá pedir ao QPR para conversar com Beale. A cláusula rescisória não é considerada elevada e os Lobos podem pagar a quantia.

Beale comanda o Queens Park Rangers hoje (19), em partida contra o Cardiff, pela 16ª rodada da Championship. O Wolverhampton planeja contar com um novo técnico no domingo, em partida contra o Leicester pela Premier League.

Além de Rogério Ceni, Beale também foi auxiliar de outro ex-jogador. Após sair do Brasil, o inglês trabalhou com Steven Gerrard no Rangers e no Aston Villa.