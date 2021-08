EUA batem Sérvia e aguardam Brasil ou Coreia do Sul na final do vôlei feminino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Estados Unidos venceram a Sérvia por 3 sets a 0 nesta sexta-feira (6) e garantiram vaga na final do vôlei feminino nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Com o triunfo na semifinal com parciais de 25/19, 25/15 e 25/23, as norte-americanas buscam sua primeira medalha de ouro em sua quarta decisão olímpica.

Os Estados Unidos conquistaram a prata em suas três finais anteriores: Los Angeles-1984, contra a China, e em Pequim-2008 e Londres-2012, contra o Brasil. Em Barcelona-1992 e na Rio-2016 elas ficaram com a medalha de bronze.

A grande final acontecerá no domingo (8), 1h30 da manhã (de Brasília), contra o vencedor da partida entre Brasil e Coreia do Sul, que jogam às 9h (de Brasília) desta sexta.

O primeiro set começou equilibrado, mas logo a dependência da Sérvia por Tijana Bokovic pesou, e ela virou alvo fácil para o bloqueio das norte-americanas, saindo com apenas seis pontos. O grande destaque da equipe vencedora foi Michelle Bartsch-Hackley, que saiu com 7 pontos e foi primordial para os Estados Unidos abrirem 1 a 0, com parcial de 25 a 19.

A Sérvia continuou perdida em quadra. A recepção da equipe europeia não conseguia controlar os velozes saques das norte-americanas e a todo momento entregava bolas de cheque e passes de contra-ataque. Boskovic continuou sendo a única jogadora a ser acionada, mas não conseguia acertar ataques, fazendo apenas três pontos. A parcial terminou com um fácil 25 a 15 para os Estados Unidos, que aumentaram a vantagem para 2 a 0.

O set decisivo foi apenas uma síntese de toda passividade da Sérvia durante a partida. As norte-americanas continuaram forçando o saque, marcando muito bem no bloqueio e se aproveitando a extrema dependência das adversárias em Boskovic. Pressionada, ela atacou bolas decisivas para fora e não via reação nas companheiras. Com 25 a 23, os Estados Unidos fecharam em 3 a 0.