"Eu acho que não sou merecedor de tudo isso", diz Fred após último jogo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fred fez seu último jogo como atleta profissional neste sábado (09) contra o Ceará. Após o triunfo por 2 a 1, o ídolo do Fluminense falou sobre a festa que a torcida fez no Maracanã, que esteve lotado com mais de 60 mil pessoas.

"Eu não esperava isso tudo. De verdade, Eu acho que não sou merecedor de tudo isso. Se a gente foi analisar, o que eles fizeram por mim, é impagável. É uma dívida que vou ter eterna com o clube", disse o agora ex-jogador em entrevista ao canal Premiere.

Fred também aproveitou para ressaltar quais foram as situações mais marcantes da sua carreira pelo Fluminense.

"Eu preciso conseguir expressar um pouco da gratidão pelo que esse clube, essa torcida fez por mim. É o clube mais humano que conheci em toda minha vida. Eu acho que a gente valoriza muito as vitórias, os gols, os títulos, mas eu acho que para mim, aqui no Fluminense, o que mais me marcou foi quando eles me ajudaram quando eu estava querendo desistir. Quero agradecer do fundo de coração, a todos os tricolores", falou o ídolo tricolor.

A vitória deste sábado sobre o Ceará colocou o Fluminense na segunda posição do Campeonato Brasileiro. O time vive grande fase e chegou a cinco vitórias consecutivas na temporada.